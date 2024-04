Schweiz hat global höchsten Anteil an erstplatzierten Studiengängen

Mehr «Schweiz»

Die Schweiz weist die weltweit höchste Konzentration an Top-Studienprogrammen auf. Das ist das Ergebnis des diesjährigen nach Studiengängen aufgeteilten Rankings des britischen Hochschulberaters Quacquarelli Symonds (QS).

Die ETH Zürich ist laut dem am Mittwoch veröffentlichten Ranking gleich in drei Fächern führend: in Erd- und Meereswissenschaften, Geophysik und Geologie. Weiter verteidigte auch die Ecole Hôtelière de Lausanne ihren Spitzenplatz im Hochschulprogramm Gastgewerbe.

In Grossbritannien und in den USA gebe es zwar mehr Erstplatzierte Studiengänge, die Schweiz weise damit aber die weltweit höchste Konzentration (2 Prozent) von topplatzierten Studienprogrammen auf, schrieb QS in einer Mitteilung zum Ranking.

Reputation und Produktivität

Insgesamt wurden für das Ranking 16'400 Hochschulprogramme an mehr als 1500 Universitäten weltweit berücksichtigt. Die QS-Rangliste beruht auf vier Indikatoren: Zum einen bewerten Akademikerinnen und Akademiker die akademische Reputation der nominierten Fachbereiche verschiedener Hochschulen. Zum anderen geben Arbeitgeber eine Einschätzung über die Absolventen ab.

Ausserdem bewertet QS, wie produktiv die Forschenden waren und wie oft deren Studien zitiert wurden. Je nach Fachbereich werden die verschiedenen Indikatoren unterschiedlich gewichtet. (hkl/sda)