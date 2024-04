QDH: Funfact – Huber hat keinen Uniabschluss

Liebe Huberquizzer

Hubs war an der Uni. Eingeschrieben hat er sich im Wintersemester 1986. Endgültig ausgeschieden aus dem Unibetrieb ist er im Frühjahr 1997. Es war aber eher ein langsames Ausfaden als ein harter Schnitt. «Ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht vorwärtskomme und mich immer mit anderen Dingen beschäftige», blickt er zurück.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei Quizz den Huber hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber, die hellste Kerze von watson, der grosse Hubini, Hubster oder einfach nur «He du!») im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20.00 Uhr auf watson.ch.

Auch die Zeit zwischen 86 und 97 ist eine Art Blackbox. Zwischendrin war er mal ein Jahr in den Niederlanden. Irgendwie schaffte er es bis zur Lizarbeit, die er dann allerdings nie begann: «Ich habe aber diverse Arbeiten anderer Studenten korrigiert», betont er.

Hahaha.

So ist er.

Und jetzt Quiz.

10 Fragen QDH #290

Letzte Woche ging der Kommentar ein, dass Hubers Punktzahl am Ende schlecht kommuniziert werde (ich schreibe es jeweils in die Antwort der letzten Frage). Jetzt habe ich es in jede einzelne Auswertung geschrieben. Besser?