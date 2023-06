Tausende Menschen besuchen Schweizer Tropeninstitut

Tausende Menschen haben am Samstag das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) in Allschwil BL besucht. Aus Anlass des 80-jährigen Bestehens öffnete das ehemalige «Tropeli» am Samstag seine Türen für das Publikum.

Der Tag der offenen Tür des Swiss TPH habe Gross und Klein einen einzigartigen Einblick in die Welt der globalen Gesundheit geboten, heisst es in einer Mitteilung des Tropeninstituts. Die Wissenschaftlerinnen und Experten des Swiss TPH hätten anhand von Vorträgen, Ständen und Spielen aufgezeigt, wie das Institut forsche und lehre - und die Gesundheit weltweit verbessere.

Wissbegierige Gäste am Tag der offenen Tür. Bild: Swiss TPH / via Twitter

Vor 80 Jahren wurde das Schweizerische Tropeninstitut an der Socinstrasse in Basel gegründet. Seitdem ist das Institut kontinuierlich gewachsen und wurde im Jahr 2009 zum Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH). Heute ist das Swiss TPH mit 950 Mitarbeitenden und Studierenden in 120 Ländern aktiv.

