Sie haben genug von den ständigen Skandalen an der ETH Zürich

Die Petition wurde von den Organisationen «Women in Natural Sciences», «500 Women Scientists Zürich» und «Speak Up! in Academia» lanciert, wie die «Limmattaler Zeitung» berichtet. Sie fordern die ETH-Leitung auf, mehr Verantwortung zu übernehmen.

Auslöser sind mehrere Fälle von Fehlverhalten durch Lehrtätige, die in den letzten Monaten publik wurden. So berichteten verschiedene Medien über Professoren, die Studierende und Mitarbeiterinnen belästigt oder eingeschüchtert haben.

Sie sorgte für die schlimmen Unwetter in Spanien – die «Gota fría» in 7 Punkten

Dieses Flugzeug könnte Hubs wie Zürich überflüssig machen – Wann kommt er in die Schweiz?

Mit kleineren Maschinen Kontinentalflüge absolvieren - der neue Airbus A321-XLR macht's möglich. Geeignet schiene er auch für die Swiss und Flughäfen wie Basel. Aber das Mutterhaus Lufthansa winkt vorläufig ab.

Airbus hat am Mittwoch an seinem Geschäftssitz in Toulouse bekannt gegeben, dass der erste A321-XLR an Iberia ausgeliefert sei. Die spanische Airline bestätigte auf Anfrage, dass ihre neueste Anschaffung am kommenden Mittwoch ihren Erstflug von Madrid nach Paris absolvieren werde.