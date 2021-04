Schweiz

Fotografie

«Swiss Press Photo Awards» – die besten Fotos des vergangenen Jahres



«Swiss Press Photo Awards» – das waren die besten Fotos des vergangenen Jahres

Die Coronakrise prägt die Bilder der «Swiss Press Photo»-Preisträger 2020. In der Kategorie «Aktualität» hat der Tessiner Pressefotograf Pablo Gianinazzi den ersten Preis für seine Bilder aus dem ersten Covid-Spital gewonnen.

Aktualität

Gianinazzi, der auch regelmässig für die Nachrichtenagentur Keystone-SDA fotografiert, überzeugte die Jury mit seinen Bildern aus dem Spital in Locarno, wie die Fondation Reinhard von Graffenried am Dienstag bekanntgab.

Gewinner des Swiss Press Photo Award «Aktualität»

Die Corona-Krise war auch Thema der Zweit- und Drittplatzierten in der Kategorie «Aktualität»: Michael Buholzer dokumentierte die geschlossenen Grenzübergänge, Fabrice Coffrini fotografierte in Genf die Menschenschlagen für die Abgabe von Lebensmitteln.

Swiss Press Photo Award Aktualität 2 und 3

Alltag

In der Kategorie «Alltag» holte Sarah Corp den ersten Preis mit Fotografien zum Thema des Zuhausebleibens während der Pandemie. Dom Smaz obsiegte in der Kategorie «Schweizer Geschichten» mit einer Bildserie über einen Crash-Kurs von Klimaaktivisten zu zivilem Ungehorsam.

Gewinnerin Swiss Press Photo Award Alltag

Karin Hofer gewann die Kategorie «Porträt» mit der Geschichte einer Frau, die früher als Mann gelebt hatte.

Swiss Press Photo Award Portrait

Beim «Sport» überzeugte Keystone-SDA-Fotografin Alexandra Wey die Jury mit den Bildern von Pappfiguren an Geisterspielen im Fussballstadion.

Ausland

In der Kategorie «Ausland» ging der erste Preis an Niels Ackermann, der im vergangenen Jahr Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in die Ukraine begleitet hatte.

Swiss Press Photo Award Ausland

Der Hauptgewinner oder die Hauptgewinnerin - der «Swiss Press Photographer of the Year» - wird am 28. April erkoren. Die Preisverleihung wird live im Internet übertragen. Die Swiss Press Awards werden von der Fondation Reinhard von Graffenried vergeben.

https://swisspressaward.ch/ (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter