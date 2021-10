Kehrtwende im Sexualstrafrecht und Lohntransparenz – das hat die Frauensession beschlossen

Ökonomin Laeri peitscht mit nackten Zahlen durch die Gleichstellungs-«Arena»

In der Gleichstellungs-«Arena» fand sich SRF-Moderator Sandro Brotz in einem Studio voller Frauen wieder. Stimmung machte dabei besonders Wirtschaftsjournalistin und Unternehmerin Patrizia Laeri – bis zu den Zähnen mit Zahlen bewaffnet.

Nicht nur in der Frauensession im Bundeshaus war das weibliche Geschlecht am Freitag in der Überzahl, auch am Leutschenbach lud Moderator Sandro Brotz zur Gleichstellung-Arena in eine reine Frauenrunde.

Journalistin und Unternehmerin Patrizia Laeri, Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, SP-Nationalrätin Gabriela Suter und SVP-Nationalrätin Monika Rüegger kreuzten dabei die Klingen und tauschten sich zuerst über Sinn und Unsinn der Frauensession aus.

Erfreut über die Diversität in …