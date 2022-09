Pool direkt in Bach bei Belfaux FR entleert – mehrere hundert Fische tot

Die Behörden erinnern in der Medienmitteilung an die Vorschriften zur Entleerung und Reinigung von Schwimmbädern. Demnach müssen die entsprechenden Abwasser wie Schmutzwasser des Hauses behandelt und über die Kanalisation abgeleitet werden. (sda)

Der mutmassliche Verursacher räumte ein, den Pool für die Überwinterung in den Bach geleitet zu haben.

Der Mann wird angezeigt, wie die Freiburger Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Gemeldet wurde die Gewässerverschmutzung am Dienstagabend. Der Wildhüter entdeckte vor Ort mehrere hundert tote Forellen. Gemäss ersten Erkenntnissen hängt die Verschmutzung mit der Entleerung eines privaten Swimmingpools zusammen.

Die toten Forellen in Belfaux.

Die toten Forellen in Belfaux. Bild: kantonspolizei fribourg

Im Bach Tiguelet in Belfaux FR sind mehrere hundert Forellen verendet. Mutmasslicher Verursacher der fatalen Verschmutzung ist ein 68-jähriger Mann, der das Wasser aus seinem Swimmingpool direkt in den Bach entleerte.

