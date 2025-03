Freiburger Regierung will Promille-Grenze für Jäger

In seiner Antwort auf eine Motion von Grégoire Kubski (SP) schrieb der Staatsrat, die Treffsicherheit werde durch übermässigen Alkoholkonsum beeinträchtigt. Dadurch erhöhe sich das Risiko, dass das Tier verletzt statt getötet werde und unnötig leide.

Wer im Kanton Freiburg auf die Jagd geht, soll nicht mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut haben. Dieser Meinung ist der Staatsrat, der sich am Montag für eine entsprechende Gesetzesänderung ausgesprochen hat.

