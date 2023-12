Die Stimmung ist beim Schweizer Geheimdienst «auf dem Nullpunkt»

Dem Vernehmen sollen der DAP und der SND innerhalb des NDB jetzt eine Art Wiederauferstehung erleben: Zur Reorganisation gehört demnach, dass NDB-intern wieder eine klarere Trennung der Bereiche Inland und Ausland eingeführt wird. Die Fusion von DAP und SND in einem Dienst war immer wieder kritisiert worden, weil es hiess, aus dem Ausland kämen seither weniger Informationen. Aber die braucht Dussey; er will stark auf China und Russland fokussieren.

Unbeschadet aus der Reorganisation hervor geht offenbar Jürg Bühler, 59, Stellvertretender Direktor und bisher Chef Beschaffung. Er soll Chef Compliance werden, was manche für ziemlich mutig halten. Bühler ist affärengestählt, so untersuchte er als junger Jurist bereits 1993 den Verdacht, dass die Crypto AG im Auftrag der amerikanischen und deutschen Geheimdienste Chiffriergeräte manipulierte. Bei der Untersuchung kam nichts heraus. Erst 2020 kam dank geleakten Dokumenten die Wahrheit auf den Tisch.

Offenbar trifft es aber namentlich die bisher einzige Frau in der Geschäftsleitung des Dienstes, die ehemalige Staatsanwältin des Bundes, Juliette Noto. Die Chefin Analyse, seit Mai 2021 im Amt, erhält dem Vernehmen nach neue Aufgaben im NDB. Im Geheimdienst, immer noch einem Macho-Verein, wie es heisst, sei sie nie wirklich wohlgelitten gewesen. Obwohl sie keine Erfahrung im Geheimdienst hatte, war sie von Dusseys gestraucheltem Vorgänger Jean-Philippe Gaudin in dieses zentrale Amt gehoben worden.

Keine Antwort ist vom NDB derzeit auf die Frage zu erhalten, wer von der bisherigen Geschäftsleitung über die Klinge springen und welche Änderungen es auf Stufe des Geheimdienst-Topkaders gibt. Aber auch hier: Die bisherigen Direktionsbereiche würden aufgehoben und auf Stufe Geschäftsleitung neue Bereiche geschaffen, so die Sprecherin. «Das führt dazu, dass die entsprechenden bisherigen Funktionen nicht mehr existieren werden und die neuen Direktionsposten neu besetzt werden.» Die Zusammensetzung der neuen Direktion werde öffentlich gemacht, sobald sie in Funktion trete: «Dies ist voraussichtlich Ende des 1. Quartals 2024 der Fall», so die Sprecherin.

Auswirkungen auf den Stellenbestand habe der Umbau nicht, so die NDB-Sprecherin. Wie viele Kader und Funktionen betroffen sind, will sie nicht sagen, da das NDB-Organigramm nicht öffentlich sei. Für Mitarbeitende, die nicht berücksichtigt werden könnten, suche man individuelle Lösungen, auch innerhalb des NDB. Intern werde im Rahmen der Transformation regelmässig informiert, den Mitarbeitenden stünden «direkte Feedback- und Kontaktmöglichkeiten» zur Projektleitung und zur Personalabteilung zur Verfügung.

Auf Anfrage hält NDB-Sprecherin Sonja Margelist fest: Gründe für die Transformation seien «die hybriden Aspekte der aktuellen Kriege und Krisen, der technologische Fortschritt mit seinem direkten Einfluss auf die nachrichtendienstliche Tätigkeit und eine neue Generation von Mitarbeitenden mit höheren Erwartungen an den Arbeitgeber». Mit der Umgestaltung veränderten sich «viele der Führungspositionen, einige fallen weg und neue werden geschaffen», so die Sprecherin. Folge: «Neue Kaderfunktionen lassen sich nicht mehr direkt mit bisherigen» vergleichen. Darum würden diese Stellen neu ausgeschrieben, und zwar zuerst NDB-intern.

Dabei nimmt Dussey sein Personal ins Visier. Er will sicherstellen, dass die richtigen Leute am richtigen Platz sind. Das führt zu Unsicherheiten und Missmut.

16 Reptilienarten gibt's in der Schweiz – doch diese Zahlen geben zu denken

Den Reptilien in der Schweiz geht es schlecht. Das zeigen neue Zahlen des Bundes. Über 50 Prozent der Arten sind stark gefährdet und die Populationen schrumpfen stark.

Das Bundesamt für Umwelt veröffentlichte am Donnerstag die Rote Liste der Reptilien – also welche heimischen Arten wie gefährdet sind. Die aktuelle Version ist erst die Dritte, die in der Schweiz erstellt wurde. Die letzte Rote Liste der Reptilien datiert aus dem Jahr 2005 – die aktuelle Ausgabe wurde also mit regem Interesse erwartet.