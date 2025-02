Euro-Millions-Jackpot: Glückspilz gewinnt knapp 50 Millionen Franken

Armeeangehöriger in Payerne an Tuberkulose erkrankt – 40 weitere Personen isoliert

Ein Armeeangehöriger in der Flieger-Rekrutenschule in Payerne VD ist an Tuberkulose erkrankt. Wie die Armee mitteilte, steckte er sich mit grosser Wahrscheinlichkeit vor Dienstantritt an. Rund 40 Armeeangehörige wurden vorsorglich isoliert.