Bundesrat ist gegen die Einführung einer dritten Geschlechtsoption

Eine Änderung hätte weitreichende Konsequenzen, die bisher kaum diskutiert worden seien, schreibt der Bundesrat. So müsste beispielsweise die Bundesverfassung angepasst werden - etwa im Bereich der Militär- und Ersatzdienstpflicht, weil diese keine Regelung für Personen enthält, die nicht als männlich oder weiblich im Personenregister eingetragen sind. Zudem müssten zahlreiche Register sowie die Kategorien in den Statistiken geändert werden.

Zu diesem Schluss kommt der Bundesrat in einem am Mittwoch verabschiedeten Bericht, welchen er im Auftrag des Parlaments verfasst hat. Das binäre Geschlechtermodell sei in der schweizerischen Gesellschaft nach wie vor stark verankert, teilte der Bundesrat mit. Vor einem neuen Geschlechtsmodell brauche es zuerst einen gesellschaftlichen Diskurs.

Der Bundesrat will kein drittes Geschlecht in der Schweiz einführen oder den Verzicht auf den Geschlechtseintrag ermöglichen. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt. Zudem müssten Verfassung und zahlreiche Gesetze geändert werden.

10'000 Franken pro Jahr – immer mehr Schweizer Pensionäre beziehen eine Kinderrente

200 bis 300 Franken erhalten Erwerbstätige in der Schweiz pro Kind monatlich. Was viele nicht wissen: Auch Pensionäre erhalten einen Zustupf, wenn sie ein minderjähriges Kind haben oder dieses noch in Ausbildung ist (bis 25 Jahre). Man spricht in diesem Fall von einer Kinderrente, die von der AHV entrichtet wird.