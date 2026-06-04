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Antifa demonstriert in Bern gegen ein Antifa-Verbot

Antifa demonstriert in Bern gegen ein Antifa-Verbot

04.06.2026, 19:3404.06.2026, 19:35
Personen demonstrieren an einer Antifa-Kundgebung, nachdem die Berner Kantonsregierung den Bundesrat aufgefordert hat, die Antifa zu verbieten, am Donnerstag, 4. Juni 2026 in BERN. (KEYSTONE/Anthony A ...
In Bern sind Spontankundgebungen als Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis innert 48 Stunden möglich.Bild: keystone

Rund 200 Menschen haben am Donnerstagabend in Bern gegen ein Verbot der Antifa demonstriert. Zur Spontankundgebung aufgerufen hatten mehrere Linksaussen-Gruppierungen.

«Siamo tutti antifascisti – wir sind alle Antifa!», skandierte die Menge während des Umzugs durch die Innenstadt. Der bernische Grosse Rat hatte am Mittwoch gefordert, dass sich der Kanton beim Bund für ein Verbot der Antifa stark machen soll.

Während Faschismus und Autoritarismus weltweit auf dem Vormarsch seien, wolle das Berner Kantonsparlament den Antifaschismus verbieten, hiess es in einem Aufruf, «jene Bewegung, die sich dem entgegenstellt, was unsere Gesellschaft spaltet».

Der Umzug führte auch am Rathaus vorbei. Polizisten in Kampfmontur hatten vor dem Gebäude Stellung bezogen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Stimmung blieb friedlich. Der Grosse Rat hatte seine Sitzung bereits am Nachmittag beendet und war zur Feier der neuen Ratspräsidentin nach Zweisimmen gereist.

In Bern sind Spontankundgebungen als Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis innert 48 Stunden möglich. Eine Bewilligung braucht es nicht. Es besteht lediglich eine Meldepflicht. (sda)

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AlsoDoch
04.06.2026 20:02registriert August 2024
Lieb demonstrieren ist immer Ok.
Wer Zeugs kaputt macht soll für die Kosten aufkommen und ein paar Wochen Zellenluft schnuppern.
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