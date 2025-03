Beispiel Parkplatz Mythenquai: Die Stadt Zürich baut rund 250 Parkplätze ab und baut einen grossen Park direkt am See. Bild: KEYSTONE

Bürgerliches Komitee kämpft gegen «radikalen Parkplatzabbau» in Zürich

Ein überparteiliches bürgerliches Komitee hat am Dienstagmittag die städtische Initiative «Ja zum fairen Parkplatz-Kompromiss» mit 4808 Unterschriften eingereicht. Es warnt vor einem «radikalen Parkplatzabbau» in der Stadt Zürich und will mit der Initiative «über 10'000 Parkplätze» in der Stadt retten. Von den eingereichten Unterschriften müssen mindestens 3000 gültig sein, damit die Initiative zustande kommt.

«Ein guter schweizerischer Kompromiss»

Viele Familien, Arbeitskräfte und das Gewerbe seien auf Parkplätze angewiesen, schreibt das Komitee in einer Medienmitteilung. Der «radikale Abbau» in der Stadt Zürich gefährde den Wohlstand und führe zu «unnötigem Suchverkehr» in den Wohnquartieren.

Unterschriftenbogen der städtischen initiative. Bild: www.parkplatz-kompromiss.ch

Die Initiative verlangt, dass die Aufhebung von Parkplätzen auf öffentlichem Grund nur noch zulässig sein soll, wenn die Gesamtzahl der öffentlich zugänglichen Parkplätze im gleichen Quartier jeweils mindestens erhalten bleibt. Dies betreffe den Veloverkehr und den motorisierten Individualverkehr, heisst es weiter.

Das Initiativkomitee setzt sich unter anderem aus Vertreterinnen und Vertretern von SVP, FDP, Mitte sowie des TCS der Stadt Zürich, des Hauseigentümerverbands Zürich und der IG Quartierparkplätze Zürich zusammen. (sda/thw)