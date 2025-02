Nach Bonus-Geldsegen: Zürcher Kantonsrat will Lohndeckel für Axpo-Chef

Der Grüne Baudirektor Martin Neukom war von sich aus bereit, das Postulat entgegenzunehmen. «Die Lohnerhöhungen halte ich persönlich für unangemessen, insbesondere so kurz nach dem Rettungsschirm des Bundes», sagte Neukom. Dies habe er den Beteiligten auch so gesagt.

Das Millionensalär des Axpo-Chefs Christoph Brand hat am Montag im Kantonsrat von links bis rechts für Empörung gesorgt. Das Parlament überwies ein dringliches Postulat, das einen Lohndeckel von einer Millionen Franken fordert.

«Mir riss die Lehrerin an den Haaren»: So verbreitet waren körperliche Strafen an Schulen

Ohrfeigen, Kopfnüsse oder Schütteln: Wie verbreitet und brutal körperliche Strafen an den Volksschulen im vergangenen Jahrhundert waren, zeigt eine Erhebung im Kanton Zürich.

Sie schwatzten während des Unterrichts, vergassen ihre Hausaufgaben, spielten der Lehrperson einen Streich oder kritzelten auf das Schulpult. Es sind harmlose Dinge, welche in Gewalt mündeten: in Ohrfeigen, Kopfnüssen, dem Zerren an Haaren oder dem Werfen von Gegenständen durch die Lehrpersonen.