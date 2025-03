«Sind Sie wahnsinnig?»: Der etwas andere Fragebogen an die Bundesratskandidaten

Pfister: Gegen die Aufhebung des Neubauverbots, aber für eine Technologie-Offenheit in den nächsten Jahren. Ritter: Die Diskussion ist zu führen, auch wenn ich auf die erneuerbaren Energien setzen will.

Pfister: Dass am Abend im Bett das Licht eingeschaltet bleibt, damit ich mein Buch lesen kann; sie will schlafen. Ritter: Wenn ich nicht zuhöre und stattdessen etwas anderes mache.

Interview an Interview. Hearing an Hearing. Der Weg in den Bundesrat gleicht für die Bundesratsanwärter Martin Pfister und Markus Ritter einem Fragenmarathon. Es ging um Rüstungsausgaben, Skandale im Verteidigungsdepartement, aktuelle Geschäfte im Parlament und Fragen der Weltpolitik.

SBB und Europapark kooperieren – jetzt kommen neue Züge aus der Deutschschweiz

Seit einem Jahr fahren an Wochenenden Direktzüge von Basel zum Europapark im deutschen Rust. Nun weiten die SBB das Angebot aus und setzen bequemere Züge ein. Dahinter steckt ein grösserer Trend.

Über eine Million Menschen aus der Schweiz besuchen jedes Jahr den Europapark im deutschen Rust. Damit zählt der Freizeitpark so viele Eintritte aus der Schweiz wie das Verkehrshaus in Luzern insgesamt. Doch während dieses gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar ist, sieht es beim Freizeitpark an der deutsch-französischen Grenze anders aus. Wer mit dem Zug anreist, muss in Freiburg im Breisgau auf den Regionalzug umsteigen – wenn der Anschluss denn klappt.