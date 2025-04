Tausende versammeln sich für Wohndemo in Zürich

In Zürich haben sich am Samstag mehrere tausend Personen zu einer Demonstration für bezahlbaren Wohnraum versammelt. Neben linken Parteien riefen auch Gruppen aus dem linksextremen Milieu zur Demo auf.

Jacqueline Badran (rechts) und Demonstranten in Zürich. Bild: keystone

Die Organisatoren kritisierten im Vorfeld vor allem institutionelle Vermieter für steigende Mietpreise. Die Politik mache zu wenig dagegen und sei «eng mit der Immobilienwirtschaft verbunden.» Auch die SP schloss sich der Kritik an.

Zu Beginn war der alte Slogan «Wo-wo-wohnige» zu hören, aber auch «Hüser bsetze, Bonze schletze». Die Hausbesetzerszene zeigte sich sehr präsent.

Die Demonstration startet auf der Rathausbrücke und soll am Hauptbahnhof vorbei ins Langstrassenquartier zum Helvetiaplatz führen. Der Verkehr in der Innenstadt dürfte am Nachmittag ebenso gestört werden wie diverse Tram- und Buslinien. (dab/sda)