Kritik aus allen Lagern: Beat Jans in Bern unter Beschuss

Das jüngste Beispiel, mit dem Jans für Kritik an seiner Person sorgt, bezieht sich auf einen Meinungsbetrag, den der SP-Politiker vergangene Woche in der NZZ veröffentlicht hat. Darin erklärt Jans, weshalb sich die Schweiz zügig darum bemühen sollte, die vertraglichen Beziehungen zur EU zu regeln. Er schrieb dabei von den «Bilateralen III». Ein Ausdruck, den der Gesamtbundesrat so nicht verwenden will.

Die Konturen einer Schutzklausel gegen eine übermässige Zuwanderung aus der EU zeichnen sich ab. Als Vorbild dienen Vereinbarungen, die Brüssel bereits mit anderen Nicht-EU-Staaten getroffen hat.

Da fühlte sich Ueli Maurer offensichtlich provoziert: Nachdem sich SP-Justizminister Beat Jans diese Woche in einem Gastbeitrag in der «NZZ» deutlich für den Abschluss eines neuen Vertragspakets mit der EU ausgesprochen hatte, griff der SVP-alt-Bundesrat selbst zur Feder. Ebenfalls in der «NZZ» warf er Jans eine «fast bösartige Verzerrung der Fakten» vor. Ueli Maurer ist alarmiert: Er befürchtet, dass der Wind in der Landesregierung gedreht habe. Der Bundesrat sei nun bereit, sämtliche EU-Forderungen, die bisher immer bestritten waren, zu übernehmen. Auf dem Spiel stehe die Unabhängigkeit der Schweiz, so Maurer.