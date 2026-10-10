bedeckt, wenig Regen13°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter-Portmann verzichtet auf Wiederwahl

Hans-Peter Portmann tritt 2027 nicht mehr als Zürcher FDP-Nationalrat an

10.10.2026, 11:4310.10.2026, 11:43

Der Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann wird 2027 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der 63-Jährige steht aber für eine allfällige Ständeratskandidatur zur Verfügung. Portmann teilte am Samstag im Kurznachrichtendienst X einen entsprechenden Artikel der «Neuen Zürcher Zeitung».

«Wenn ein politisches Mandat zur Routine wird, sollte man dieser in absehbarer Zukunft ein Ende setzen», schrieb Portmann. Sein seit der Jugend bestehendes Engagement für die Gemeinschaft werde damit aber nicht auslaufen.

Hans-Peter Portmann, FDP-ZH, stellt eine Frage, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 18. Juni 2026 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Hans-Peter Portmann verzichtet auf eine Wiederwahl.Bild: keystone

Der Bankmanager gehört dem Nationalrat seit Mai 2014 an. Zuvor sass er 19 Jahre im Zürcher Kantonsrat – zunächst für die damalige CVP. 1999 wechselte er zur FDP.

Eine Kandidatur für den Ständerat macht Portmann gemäss NZZ von Bedingungen abhängig. FDP und SVP müssten sich dafür auf ein überparteiliches bürgerliches Zweierticket einigen. Die Entscheide über die Nominationen bei FDP und SVP fallen laut dem Zeitungsbericht im Frühjahr 2027 nach den Kantonsratswahlen.

Die Zürcher Mitglieder im Ständerat sind zurzeit Tiana Moser (GLP) und Daniel Jositsch (parteilos). (sda)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Martullo-Blocher: «Nein, ich werde nicht kandidieren»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Der Zoo Zürich verabschiedet sich von diversen beliebten Tieren – das ist die Begründung
In den letzten Tagen sorgten die Nachrichten aus dem Zoo Zürich für ziemlich viel Aufruhr. Am Mittwoch verkündete Zoodirektor Severin Dressen gegenüber dem Regionaljournal Zürich-Schaffhausen von Radio SRF, dass die Kamele den gefährdeten Goldtakinen weichen müssen. Am Donnerstag doppelt «20 Minuten» nach: Auch die Königspinguine und die Seehunde müssen gehen, denn sie stehen nicht auf der Liste der gefährdeten Tiere.
Zur Story