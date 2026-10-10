Hans-Peter Portmann tritt 2027 nicht mehr als Zürcher FDP-Nationalrat an

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Der Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann wird 2027 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der 63-Jährige steht aber für eine allfällige Ständeratskandidatur zur Verfügung. Portmann teilte am Samstag im Kurznachrichtendienst X einen entsprechenden Artikel der «Neuen Zürcher Zeitung».

«Wenn ein politisches Mandat zur Routine wird, sollte man dieser in absehbarer Zukunft ein Ende setzen», schrieb Portmann. Sein seit der Jugend bestehendes Engagement für die Gemeinschaft werde damit aber nicht auslaufen.

Hans-Peter Portmann verzichtet auf eine Wiederwahl. Bild: keystone

Der Bankmanager gehört dem Nationalrat seit Mai 2014 an. Zuvor sass er 19 Jahre im Zürcher Kantonsrat – zunächst für die damalige CVP. 1999 wechselte er zur FDP.

Eine Kandidatur für den Ständerat macht Portmann gemäss NZZ von Bedingungen abhängig. FDP und SVP müssten sich dafür auf ein überparteiliches bürgerliches Zweierticket einigen. Die Entscheide über die Nominationen bei FDP und SVP fallen laut dem Zeitungsbericht im Frühjahr 2027 nach den Kantonsratswahlen.

Die Zürcher Mitglieder im Ständerat sind zurzeit Tiana Moser (GLP) und Daniel Jositsch (parteilos). (sda)