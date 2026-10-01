Der Thurgauer SVP-Nationalrat Pascal Schmid will in den Ständerat

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Der Thurgauer SVP-Nationalrat Pascal Schmid und der ehemalige Kantonsrat Vico Zahnd wollen für ihre Partei bei den Eidgenössischen Wahlen 2027 die Nachfolge des zurücktretenden Ständerats Jakob Stark antreten. Der Kantonalvorstand schlägt den Delegierten eine Ausmarchung zwischen den beiden Politikern vor.

SVP-Nationalrat Pascal Schmid will in den Ständerat. Bild: keystone

Die Parteileitung habe die beiden bisherigen Nationalräte Manuel Strupler und Pascal Schmid für eine Ständeratskandidatur angefragt, schreibt der SVP-Kantonalvorstand in einer Mitteilung. Diana Gutjahr, die ebenfalls aus dem Thurgau kommt und für die SVP im Nationalrat sitzt, gab im August ihren Verzicht auf eine weitere Kandidatur bei den nächsten eidgenössischen Parlamentswahlen bekannt.

Um den Sitz für die Thurgauer SVP im Ständerat zu verteidigen, empfiehlt der Kantonalvorstand seinen Delegierten nun eine Nomination aus diesem Zweierticket Schmid-Zahnd. Wer letztlich für die Partei in den Ständeratswahlkampf steigt, entscheidet die Delegiertenversammlung am 6. Januar 2027.

Unabhängig vom Ausgang der Ständeratsnomination kandidieren Schmid und Zahnd auch für den Nationalrat.

Die kommenden Ständeratswahlen versprechen im Kanton Thurgau Spannung. Beide Sitze müssen neu besetzt werden. Auch Brigitte Häberli (Mitte) tritt nicht mehr an. (dab/sda)