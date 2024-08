SP verliert einen Sitz in Schaffhauser Regierung an die FDP

Bayern will Goretzka loswerden – der will bleiben +++ PSG holt Doué für 50 Mio. Euro

Belarus verschiebt angeblich Truppen an ukrainische Grenze +++ Russen rücken in Donezk vor

«It Ends with Us» kommt in die Kinos – und (fast) der ganze Cast wird gecancelt

Gegen mehr Naturschutz: SVP-Delegierte lehnen Biodiversitäts-Initiative ab

An der Delegiertenversammlung in Leuk VS hat die Schweizer Volkspartei am Samstag dafür mit grosser Mehrheit die Ja-Parole für die BVG-Reform beschlossen.

Die SVP ist klar gegen die Biodiversitätsinitiative. 252 Delegierte fassten an ihrer Versammlung am Samstag in Leuk VS einstimmig die Nein-Parole zur Vorlage, über die das Stimmvolk am 22. September abstimmt.