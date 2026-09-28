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Gesellschaft & Politik

Tessiner SVP-Politikerin Roberta Soldati neu im Nationalrat

Diese Tessiner SVP-Frau ist ab heute Nationalrätin

Die Tessiner SVP-Politikerin Roberta Soldati ist neue Nationalrätin. Sie hat am Montag die Nachfolge von Piero Marchesi angetreten, der Mitglied der Tessiner Kantonsregierung wird.
28.09.2026, 15:0128.09.2026, 15:01

Die 57-jährige Soldati ist von Beruf Rechtsanwältin und Notarin und lebt in Losone bei Locarno. Sie ist Mitglied des Tessiner Kantonsparlaments, Vizepräsidentin der Tessiner SVP-Kantonalpartei und Gemeindeparlamentarierin in Losone.

Roberta Soldati, SVP-TI, links, legt bei der Vereidigung neben Ratsweibelin Franziska Saurer den Eid ab, an der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Montag, 28. September 2026 im Nationalrat i ...
Roberta Soldati sitzt neu für die SVP im Nationalrat.Bild: keystone

Piero Marchesi war am Donnerstag mit Standing Ovations vom Nationalrat verabschiedet worden. Nach fast sieben Jahren unter der Bundeshauskuppel wird er in einigen Tagen für den Lega-Politiker Claudio Zali in die Tessiner Kantonsregierung nachrücken. Zali tritt auf Druck sämtlicher politischer Parteien zurück.

Hintergrund ist die Affäre um eine durch das italienischsprachige Radio und Fernsehen RSI veröffentlichte Tonaufnahme, in der Zali zu Gewalt gegenüber einer Frau aufgerufen haben soll. Die Lega dei Ticinesi schrieb zum Rücktritt, Zali habe gegenüber der Partei betont, keine Straftaten begangen zu haben. Gegen ihn laufen Strafverfahren. (dab/sda)

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