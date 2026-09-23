sonnig18°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Nationalrat lehnt Vereinheitlichung von Paketpreisen der Post ab

Der Paketbote der Schweizerischen Post Carlos Hugo Vega sortiert Pakete beim Beladen der Lieferwagen fuer die Zustellung, in der Distributionsbasis Oerlikon, aufgenommen am Dienstag, 5. Dezember 2023 ...
Die abgelehnte Motion verlangte eine Vereinheitlichung der Portokosten von Paketsendungen im In- und Ausland. Bild: KEYSTONE

Nationalrat lehnt Vereinheitlichung von Paketpreisen der Post ab

23.09.2026, 13:4123.09.2026, 14:14

Der Nationalrat will nichts wissen von einer Vereinheitlichung der Portokosten zwischen Paketsendungen im Inland und solchen aus dem Ausland. Anders als zuvor der Ständerat hat er am Mittwoch einen entsprechenden Vorstoss abgelehnt.

Ohne Gegenantrag folgte die grosse Kammer dem Antrag ihrer Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF-N). Der Ständerat hatte den Vorstoss von Fabio Regazzi (Mitte/TI) im vergangenen März angenommen. Nun ist die Motion vom Tisch.

Regazzi kritisierte in der Begründung seiner Motion, heute hätten Schweizer Händler gegenüber Unternehmen wie Temu oder Shein einen Wettbewerbsnachteil. Dies unter anderem, weil die Definition von Kleinsendungen variiere.

Temu und Shein setzen Schweizer Onlinehändler unter Druck
Temu und Shein setzen Schweizer Onlinehändler unter Druck

Die zuständige Nationalratskommission anerkannte zwar das Problem. Ein Eingriff in die Preisgestaltung der Post bei Kleinsendungen stehe der laufenden Revision der Postgesetzgebung entgegen.

Die Post müsse die Preise in der Grundversorgung kostendeckend festlegen, hatte Kommunikationsminister Albert Rösti bereits im März im Ständerat gesagt.

Der Bundesrat machte zudem geltend, er habe keinen direkten Einfluss auf die Preise des Weltpostvereins, der die Preise im internationalen Postverkehr regelt. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

ETH-Experte: Chinesischer Post-Konkurrent Speedaf könnte schnell gross werden
ETH-Experte: Chinesischer Post-Konkurrent Speedaf könnte schnell gross werden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Temu öffnet sich für schweizer Händler:innen
1 / 4
Temu öffnet sich für schweizer Händler:innen

Temu möchte sich für Drittverkäufer:innen öffnen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Temu ist der grösste Onlinehändler der Schweiz – das sagt ihr dazu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Neue Euro-Banknoten ab Anfang der 2030er Jahre
Die Gestaltung neuer Euro-Banknoten kommt voran. «Die neuen Banknoten sollen ab Anfang der 2030er Jahre schrittweise in Umlauf gebracht werden», teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mit.
Voraussichtlich Ende des laufenden Jahres will der EZB-Rat abschliessend über die Gestaltung der Scheine entscheiden. Einfliessen soll dabei auch das Votum von fast zehn Millionen Europäerinnen und Europäern, die sich an einer bis Anfang dieser Woche laufenden Online-Umfrage zum Design der künftigen Euro-Banknoten beteiligt haben.
Zur Story