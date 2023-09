SP reicht in Zürich Initiative für Prämienentlastung ein

Für Paare soll eine Obergrenze von 100'000 Franken gelten, wie die SP am Donnerstag mitteilte. Die Zuschüsse sollen zwischen 250 und 500 Franken betragen.

Die SP hat in der Stadt Zürich eine Initiative zur Prämienentlastung eingereicht. Mit Unterstützung der Grünen und der Gewerkschaft Unia hat sie 3451 Unterschriften gesammelt. Gefordert werden Krankenkassen-Zuschüsse für Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher mit einem massgebenden Einkommen bis 60'000 Franken.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nawalny muss für 1 Jahr in Einzelhaft ++ Video zeigt Explosion von Wagner-Flugzeug in Mali

Ab morgen fahren wieder einzelne Personenzüge durch den Gotthard-Basistunnel

Nach der Entgleisung eines Güterzugs im Gotthard-Basistunnel fahren ab Freitag wieder einzelne Personenzüge durch die Röhre. Es sind ein Zug nach Süden am Freitag und einer nach Norden am Sonntag, wie die SBB am Donnerstag mitteilten.