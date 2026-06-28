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Sanität rückt in Basel wegen Hitze öfter aus

am 32. Eidgenoessischen Jodlerfest in Basel, am Freitag, 26. Juni 2026. Das Jodlerfest findet vom 26. bis 28. Juni 2026 in Basel statt. Ueber 12&#039;000 aktive JodlerInnen, AlphornblaeserInnen und Fa ...
Basel verzeichnete am Wochenende Rekordtemperaturen – das machte manchen gesundheitlich zu schaffen. Bild: keystone

Personal aus der Freizeit geholt: So oft rückte die Basler Sanität am Hitzewochenende aus

28.06.2026, 18:0428.06.2026, 18:04

Die Rekordtemperaturen haben die Rettungsdienste in Basel auf Trab gehalten. Die Sanität musste von Freitag bis Sonntag knapp 300 Einsätze leisten – viele davon in mutmasslichem Zusammenhang mit der Hitze, wie die Basler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Am Samstag sei es zu 114 Einsätzen gekommen, am Freitag zu 99 und am Sonntag bis 16.30 Uhr zu 72 Einsätzen, heisst es. Die Zahl der Einsätze habe damit an allen drei Tagen den normalen Tagesdurchschnitt um mehr als die Hälfte überschritten.

Um die hohe Zahl der Einsätze bewältigen zu können, musste die Sanität gemäss Communiqué zusätzliche Teams aus deren freier Zeit aufbieten. Die Einsätze hätten vor allem kreislaufbedingte Beschwerden sowie Stürze betroffen. (sda)

Mehr:

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