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Gesundheit

Rückruf: Listerien in Rauchlachs-Anschnitten der Migros nachgewiesen

Listerien nachgewiesen: Migros ruft Rauchlachs-Anschnitte zurück

14.07.2026, 17:1214.07.2026, 17:12
Rauchlachs-Anschnitte der Migros: Rückruf wegen Listerien.
Diese Rauchlachs-Anschnitt der Migros solltest du zurückbringen.Bild: migros

Bei einer Kontrolle wurde in Rauchlachs-Anschnitten der Migros Listerien entdeckt. Die Migros hat das Produkt deshalb umgehend für den Verkauf gesperrt und bittet nun Kundinnen und Kunden, den Lachs nicht zu verzehren.

Wer das Produkt noch zu Hause hat, kann es in eine Migros-Filiale zurückbringen und erhält den Verkaufspreis zurückerstattet. Kundinnen und Kunden, die das Produkt bei Migros Online bestellt haben, werden für die Rückerstattung direkt durch den Kundendienst kontaktiert.

Listerien sind stäbchenförmige Bakterien, deren Verzehr gesundheitliche Konsequenzen haben kann. In Einzelfällen könnten nach dem Verzehr grippeartige Symptome also Fieber, Kopfschmerzen und oder Übelkeit auftreten. (cpf)

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