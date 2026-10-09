Der Oberarzt arbeitete in der Abteilung für plastische und rekonstruktive Chirurgie. (Symbolbild) Bild: keystone

Arzt von Brandopfern soll Name in Operationsberichte gesetzt haben – und war gar nicht da

Ein Chirurg der Uniklinik Lausanne CHUV ist suspendiert und angezeigt worden. Er soll seinen Namen in Operationsberichte von Brandopfern aus Crans-Montana gesetzt haben, obwohl er gar nicht beteiligt war.

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Seit der Brandkatastrophe von Crans-Montana sind Ärzte und Pflegepersonal an der Uniklinik Lausanne (CHUV) im Dauerstress. Viele verletzte Brandopfer wurden in Lausanne behandelt und benötigten zahlreiche Operationen. Die plastische und rekonstruktive Chirurgie des Spitals hat bisher über 130 Operationen bei 20 Opfern durchgeführt.

In dieser stressigen Zeit soll ein Chirurg der Abteilung falsche Angaben gemacht haben, wie RTS berichtet. Der Oberarzt soll seinen Namen in einige Operationsprotokolle gesetzt haben, obwohl er gar nicht vor Ort gewesen war. Der Rest der Angaben in den Berichten stimme, nur der Name sei nicht korrekt.

Die Generaldirektorin des CHUV, Claire Charmet, betont gegenüber dem Sender, dass für die Opfer keine Folgen entstanden sind. «Die Eingriffe wurden von kompetenten Spezialisten durchgeführt. Die Qualität der Behandlung ist nicht betroffen.»

Das Spital sei durch einen anonymen Hinweis auf den Missstand aufmerksam gemacht worden. «Wir haben festgestellt, dass ein Chirurg sich als hauptverantwortlicher Chirurg für Operationen eingetragen, obwohl er nicht daran teilgenommen hatte.»

Das Problem: Solche falschen Angaben können sich auf die Abrechnungen auswirken. Je nachdem, wer eine Operation durchführt, fallen die Vergütungen durch die Versicherungen nämlich anders aus. Bei einem Oberarzt sind sie beispielsweise höher als bei einem Assistenzarzt. Die eine Hälfte des Betrags wird am CHUV laut RTS dann für Projekte oder Weiterbildungen verwendet, die andere landet in einem Fonds, den sich die Chirurgen am Ende teilen. Eine direkte persönliche Bereicherung ist deshalb nicht möglich. Ob der Fehler absichtlich oder aus Versehen passiert ist, ist nicht klar.

Trotzdem würde ein Fehlverhalten vorliegen: «Auch den Patienten gegenüber ist das falsch, da man eine Falschinformation in ihr Dossier eingetragen hat», erklärt Charmet. Und schliesslich würden auch die Assistenz-Chirurgen benachteiligt, die tatsächlich bei den Operationen zugegen waren und dadurch zusätzliche Erfahrungen sammeln konnten.

Der Mediziner soll gemäss RTS suspendiert und an die Staatsanwaltschaft gemeldet worden sein. Diese ermittelt nun wegen möglicher Urkundenfälschung. Es gilt die Unschuldsvermutung. (vro)