Bundesrat will Tabakwerbungs-Initiative zuvorkommen

Warum US-Amerikaner früher als Schweizer sterben

In den Vereinigten Staaten sinkt die Lebenserwartung. Schuld daran sind Heroin und Schmerzmittel, aber auch wirtschaftliche Probleme.

Wer im Jahr 2014 in den USA zur Welt kam, durfte statistisch damit rechnen, 78.9 Jahre alt zu werden. Drei Jahre später lag die Lebenserwartung noch bei 78.6 Jahren. Das ist kein grosser Rückgang, aber eine auffallende Trendwende. Zuvor hatte dieser Wert parallel zu den medizinischen Fortschritten stetig zugenommen.

Was also läuft schief? Dieser Frage ist ein Forschungsteam der Virginia Commonwealth University nachgegangen. In der Studie, die vergangene Woche in der Fachzeitschrift «Journal of …