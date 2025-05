Gleitschirm-Pilot kracht am Allaninhorn VS in Felswand und verstirbt

Das Allalinhorn, fotografiert vom Hinter-Allalingrat aus. (Archivbild, 2015) Bild: KEYSTONE

Bei einem Gleitschirmunfall am Allalinhorn in Täsch im Wallis ist am Samstag ein Mann tödlich verunglückt. Er prallte kurz nach dem Start aus bisher ungeklärten Gründen gegen eine Felswand.

Der Verunglückte gehörte einer Vierergruppe an, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Gruppe beabsichtigte, vom Allalinhorn in Richtung Alphubelgletscher zu fliegen und anschliessend mit Skiern zur Täschhütte zu gelangen.

Die Rettungskräfte wurden mit einem Helikopter der Air Zermatt zum Unfallort geflogen, wie es in der Mitteilung hiess. Sie konnten allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 37-jährigen Schweizer. Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (sda)