bedeckt14°
DE | FR
burger
Schweiz
Gleichstellung

In der Schweiz vertrauen Frauen dem Staat weniger als Männer

Couple, divorce and sad woman thinking in house with anger, stress or cheating, control or toxic crisis at home. Marriage, doubt and girl ignore man in living room frustrated, hurt or manipulation. Li ...
Frauen in der Schweiz misstrauen öffentlichen Institutionen stärker als Männer.Bild: www.imago-images.de

In der Schweiz vertrauen Frauen dem Staat weniger als Männer

Frauen in der Schweiz misstrauen öffentlichen Institutionen stärker als Männer. Obwohl das Vertrauen im internationalen Vergleich hoch ist, ist das Geschlechtergefälle in der Schweiz besonders hoch.
09.06.2026, 13:3709.06.2026, 13:37

So vertrauen 45 Prozent der Frauen in ihre Fähigkeit zur politischen Teilnahme, gegenüber 65 Prozent der Männer, wie das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) am Dienstag mitteilte. Das EGB hat die Studie bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Auftrag gegeben. Insgesamt wurden dafür die institutionellen Vertrauenswerte in dreissig Ländern untersucht.

An keiner politischen Aktivität beteiligen sich der Studie zufolge 26 Prozent der Frauen in der Schweiz – bei den Männern lag dieser Anteil bei 17 Prozent. Dieser geschlechtsspezifische Unterschied ist laut EGB fast doppelt so gross wie der durchschnittliche Unterschied der OECD-Länder. Auch bei der Zufriedenheit mit öffentlichen Dienstleistungen zeigten sich Unterschiede.

Rund die Hälfte der Frauen war der Ansicht, die Behörden behandelten Unterstützungsanträge gleichberechtigt, bei den Männern waren es fast zwei Drittel. Weniger als die Hälfte der Frauen meinte zudem, das Parlament vertrete die Interessen verschiedener Bevölkerungsgruppen gleichermassen. Bei den Männern teilten sechs von zehn diese Ansicht.

Die Studie empfahl unter anderem, Frauen und Mädchen früher und stärker in die Politik miteinzubeziehen, deren Erfahrungen und Erwartungen an öffentliche Dienstleistungen zu berücksichtigen und die Zugänge zu Verwaltungsverfahren zu verbessern.

Weitere Verbesserungen bedürfe es der Studie zufolge bei der Erhebung und Verarbeitung geschlechtsspezifischer Daten. Die Ergebnisse der Studie fliessen laut EGB in die Weiterentwicklung der Gleichstellungsstrategie 2030 des Bundesrates ein. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Häusliche Gewalt
Mehr Opferhilfeberatungen und Entschädigungszahlungen im Jahr 2025
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Messerangriff in Winterthur
1 / 7
Messerangriff in Winterthur

In Winterthur hat ein Mann mit einem Messer Passanten angegriffen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erdbeben der Stärke 7,8 erschüttert Süden der Philippinen am ersten Tag des neuen Schuljahres
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Hundehalter stossen in Frauenfeld Aufseher zu Boden
Unbekannte haben am Sonntag in Frauenfeld einen Aufseher zweimal zu Boden gestossen. Er machte gemäss der Polizei Spaziergänger auf eine Leinenpflicht für Hunde aufmerksam und ist anschliessend von diesen angegangen worden. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann in ein Spital.
Zur Story