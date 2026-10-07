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Strasse oberhalb von Fläsch GR wegen drohendem Felsabbruch gesperrt

Strasse oberhalb von Fläsch GR wegen drohendem Felsabbruch gesperrt

07.10.2026, 15:3907.10.2026, 15:39

Fläsch GR hat die Strasse Richtung St. Luzisteig sowie Wanderwege und den Klettergarten oberhalb des Dorfes gesperrt. Der Grund dafür ist Felssturzgefahr im Gebiet Matlusch.

Die Gemeinde Fläsch informierte vor knapp zwei Wochen den Kanton Graubünden darüber, dass sich am Matlusch Felsbrocken lösen. Der Kanton empfahl daraufhin der Gemeinde, die Strasse Richtung St. Luzisteig bis auf Weiteres zu sperren. Ebenso den Klettergarten sowie die Wanderwege im Gebiet. Eine Zufahrt zur St. Luzisteig über Balzers FL oder Maienfeld GR ist aber weiterhin möglich. Das schreibt das Newsportal suedostschweiz.ch.

Andrea Huwiler vom kantonalen Amt für Wald und Naturgefahren bestätigt die Informationen auf Anfrage von Keystone-SDA. Huwiler spricht gegenüber dem Newsportal davon, dass grosse Blöcke auf die Strasse gelangen könnten – dies in der Grössenordnung von zehn oder etwas mehr Kubikmetern. Zum Vergleich: In Brienz/Brinzauls brachen im Juni 2023 rund 1,2 bis 1,7 Millionen Kubikmeter ab.

Gegenüber dem Newsportal erklärte Huwiler, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden könne, wie lange der Strassenabschnitt gesperrt bleibe. Das hänge von den Massnahmen ab, die umgesetzt werden.

Als mögliche Massnahmen nennt er ein Abtragen oder Abbauen des Felsens, das Unterfangen der absturzgefährdeten Felsen mit Beton, die Überwachung mit Messgeräten, das Anbringen von Auffangnetzen, eine Sprengung oder eine dauerhafte Sperrung des Strassenabschnittes.

Für das Dorf Fläsch bestehe aber aktuell keine Gefahr. (sda)

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