Zwei Botulismusfälle im Wallis – Behörden warnen vor Schweinsterrine
Nach den beiden im Wallis festgestellten Fällen hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) über die App RecallSwiss einen Produktrückruf veröffentlicht.
Grund dafür ist der Verdacht im Zusammenhang mit einer Schweinsterrine, die von Eddy Gaspoz – Le Grand’Joie (VD) hergestellt und auf den Märkten in Siders und Martigny und in bestimmten Metzgereien verkauft wurde. Die betroffenen Chargen wurden vom Markt genommen.
Personen, die ein solches Produkt gekauft haben, werden aufgefordert, es nicht zu konsumieren und nicht zu öffnen. Das Produkt muss entsorgt werden.
Bei Symptomen ärztliche Hilfe aufsuchen
Personen, die dieses Produkt konsumiert haben und Symptome aufweisen, die mit Botulismus vereinbar sind, müssen unverzüglich ärztliche Hilfe aufsuchen und das medizinische Personal darüber informieren, dass sie das betreffende Produkt konsumiert haben und der Verdacht auf Botulismus besteht.
Um eine rasche Erkennung und Behandlung möglicher neuer Fälle zu ermöglichen, wurden die Walliser Gesundheitsfachpersonen, die mit den ersten Symptomen konfrontiert werden könnten, über die Situation informiert.
Die Gesundheitsbehörden beobachten die Situation aufmerksam und erinnern daran, die Empfehlungen im Zusammenhang mit dem Produktrückruf unbedingt zu befolgen. (ome)