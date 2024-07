Schadensanalyse nach Unwettern im Bündner Südtal Misox

Die Gemeinde Lostallo im bündnerischen Misox hat einen Medientag und ein Treffen mit der Bevölkerung durchgeführt. Nachdem die Gefahren- und Sicherheitsphasen überwunden seien, müssten nun die Schäden analysiert und die nächsten Schritte geplant werden, hiess es.

Die Medienschaffenden konnten am Montag in Begleitung des zuständigen Forstingenieurs den Schuttkegel des Murgangs und der Schlammlawine oberhalb des Dorfes Lostallo besichtigen, hiess es in einer Mitteilung der regionalen Koordinationsgruppe vom Montagabend.

Die Unwetter vom 21. Juni hatten im Bündner Südtal zu grossen Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Zwei Personen kamen ums Leben, eine wird weiterhin vermisst.

Ein Murgang erfasste das Dorf Sorte der Gemeinde Lostallo. Etwa ein Quadratkilometer Kulturland wurde dabei verschüttet. 290'000 Kubikmeter Geröll und Schlamm müssen nun weggeräumt werden. Die Gemeinde bezifferte den Gesamtschaden auf ihrem Gebiet bisher auf 38 Millionen Franken. (hkl/sda)