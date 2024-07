Wie die am Montag nach Lostallo angereisten Journalistinnen und Journalisten erlebten, sind auch die in die Schadensbewältigung involvierten lokalen und regionalen Führungskräfte voller Energie und Optimismus. Tatendrang statt Katastrophenstimmung lautet im Misox offensichtlich die Devise.

Die Bedeutung der Schutzbauten zeigte Giudicetti bei einer Besichtigung des Schutzdammes von Lostallo für die Medien. Der Damm hatte den grössten Murgang erfolgreich am Dorf vorbeigeleitet. Nur Wasser und Schlamm schwappten darüber und flossen zwischen die Häuser. Dutzende mannshoher Felsbrocken blieben am Damm hängen.

«Im Misox gibt es 25 Baustellen, um die Unwetterschäden zu beheben, 15 davon in Lostallo», erklärte Gemeindepräsident Nicola Guidicetti«, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zudem stünden in den nächsten Jahre grosse Schutzprojekte an. »Eine kleine Gemeinde wie wir kann das alleine nicht stemmen«, betonte er. Zum Glück würden Bund und Kanton 80 Prozent der Kosten übernehmen.

