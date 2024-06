Graubünden: Bernina-Züge fahren nach Entgleisung ab Montag wieder

Die Züge auf der Bernina-Linie fahren nach der Entgleisung eines Baustellenfahrzeugs ab Betriebsbeginn am Montag wieder fahrplanmässig. Die Reparaturarbeiten würden planmässig verlaufen, teilte die Rhätische Bahn am Sonntagabend mit. Die Linie war seit Samstag unterbrochen.

Das grosse Warten auf die Explosion: Die längsten und die kürzesten Böögg-Jahre inkl. 2024

Am Samstag ist es wieder so weit: In Heiden wird gewartet, bis der Böögg explodiert. Doch ab wann kann das Warten eigentlich als vergleichsweise «lange» eingestuft werden? Und was war die kürzeste Zeitdauer, bis es geschah? Hier findest du die Zahlen auf einen Blick.

Im letzten Jahr gab es am Sechseläutenplatz wieder einmal einen neuen Rekord: Der Böögg brauchte sagenhafte 57 Minuten, bis er explodierte. Länger benötigte er seit der lückenlosen Datenerfassung ab 1965 noch nie. Diese Jahre folgen auf den Plätzen zwei bis fünf: