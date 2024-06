Alain Berset spricht über seine Wahl. Bild: keystone

Berset spricht nach Wahl zum Europarat-Generalsekretär über intensive Kampagne

Der gewählte Generalsekretär des Europarats Alain Berset hat seine Prioritäten für das Amt vorgetragen. Die Wahl in dieses Amt sei ein Sieg für die Schweizer Diplomatie.

Das sagte Berset am Mittwoch in Strassburg in der Residenz des Schweizer Botschafters zum Europarat gegenüber Schweizer Medienschaffenden. Er bedankte sich unter anderem beim Bundesrat, der Schweizer Delegation im Europarat und seiner persönlichen Mitarbeiterin für die Unterstützung während der fünfmonatigen Kampagne.

Alt Bundesrat Berset wurde am Dienstag von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zum Generalsekretär gewählt. Er ist der erste Schweizer, der für dieses Amt je gewählt wurde. Amtsantritt ist der 18. September. (rbu/sda)