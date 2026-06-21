JD Vance ist in der Schweiz angekommen. Bild: keystone

US-Vizepräsident JD Vance auf dem Bürgenstock eingetroffen

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Der US-Vizepräsident JD Vance traf laut übereinstimmenden Quellen gegen 06:40 Uhr im Bürgenstock ein, um an den für den heutigen Sonntag geplanten Verhandlungen mit dem Iran teilzunehmen. Die Delegation aus Teheran war bereits am Samstagabend im Hotel eingetroffen.

Vance und seine Ehefrau waren laut dem Sprecher des US-Vizepräsidenten um 05.59 Uhr Ortszeit in Emmen LU gelandet. Die Gesandten von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff und Jared Kushner, befanden sich bereits seit Samstag auf dem Bürgenstock.

Unter den Vermittlern war Katar, Eigentümer des Hotels, seit Freitag hochrangig vertreten. Pakistan kündigte am Samstagabend die Entsendung von Premierminister Nawaz Sharif sowie des einflussreichen pakistanischen Armeechefs an.

Die Verhandlungen auf Expertenebene sollen nach ihrer Verschiebung vom Freitag am Sonntag beginnen. Ziel ist es, das am Mittwoch von Washington und Teheran unterzeichnete Grundsatzabkommen in eine endgültige Vereinbarung zu überführen. Bis zu einer abschliessenden Einigung dürfte der Prozess rund zwei Monate dauern. Auf der Traktandenliste steht unter anderem das iranische Atomprogramm. (sda)