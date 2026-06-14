klar20°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Schockmoment in SWISS-Maschine: Crew muss Baby reanimieren

Schockmoment in Swiss-Maschine: Crew muss Baby reanimieren

14.06.2026, 22:3314.06.2026, 22:50
Ein A321 der SWISS.
Die Swiss-Maschine kam schlussendlich doch noch in Zürich an. (Symbolbild)Bild: SWISS.ch

Der Swiss-Flug LX 8253 hätte am Samstag von Ibiza nach Zürich fliegen sollen. Wegen eines medizinischen Notfalls wurde der Flug jedoch gestrichen und auf den Sonntag verschoben: Ein Baby war während des Taxiings der vorhergehenden Landung kollabiert, wie 20minuten am Sonntagabend berichtete.

Der Pilot habe den Passagieren, die nun am Sonntagmorgen statt am Samstagabend ihren Flug nach Zürich antraten, die Situation per Lautsprecherdurchsage erklärt:

«Als wir gestern hier in Ibiza angekommen sind, hat es einen Notfall mit einem Baby gegeben. Die Crew hat sofort reagiert und mit der Reanimation begonnen. Das Baby konnte gerettet und anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital von Ibiza gebracht werden.»

Im Anschluss an den Vorfall habe er sich entschieden, die Heimreise nach Zürich erst am Sonntag anzutreten, um die Crew nach dieser belastenden Situation zu schützen.

Die Swiss bestätigte den Vorfall gegenüber 20minuten. Dank der raschen Wiederbelebungsmassnahmen der Crew sei das Kleinkind beim Eintreffen der medizinischen Einsatzkräfte bereits wieder bei Bewusstsein gewesen.

Nicht zuletzt sei die gelungene Rettung auch den in der Nähe sitzenden Passagieren zu verdanken: «Sie haben sich nämlich ruhig verhalten und sind sitzen geblieben. So konnten sich die Helfer trotz der hektischen Situation möglichst schnell und ohne Ablenkung um das Kind kümmern. In so einer Situation ist jede Sekunde wertvoll und wir sind dankbar, dass die Helfer sofort handeln konnten.»

Bezüglich der Annullierung des Fluges merkt die Swiss an, dass die Airline die Umstände für die Passagiere zwar sehr bedauere, man bei der Sicherheit aber keine Kompromisse eingehe. (cpf)

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Rekordzeit: Dieser Schweizer ist der neue Treppenlauf-König am Niesen
    Der beste Treppenläufer der Welt kommt neu aus Adelboden: Jonathan Schmid absolvierte am Samstag den Niesen-Treppenlauf mit 11'674 Stufen und 1700 Höhenmetern in einer Zeit von 55:26 Minuten. So schnell rannte noch keiner vor ihm auf den Niesen.
    Zur Story