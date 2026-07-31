Extremwetter

Mit Super-Puma: Armee fliegt Tausende Liter Wasser auf zwei Berner Alpen

Die Schweizer Armee hat am Freitag den Kanton Bern bei der Wasserversorgung von zwei besonders von der Trockenheit betroffenen Alpbetrieben unterstützt.

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Wasser erhielten die Alp Drunen und die Alp Obertal im Diemtigtal. Ein Superpuma-Helikopter der Luftwaffe transportierte insgesamt 14 befüllte Tausend-Liter-Tanks auf die in der Gemeinde Diemtigen gelegenen Alpen, wie das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport mitteilte.

Die Armee transportierte mit Helikoptern Tausende Liter Wasser auf die beiden Berner Alpen. (Symbolbild) Bild: keystone

Anschliessend wurden die leeren Tanks wieder ausgeflogen. Der Schwerlasttransport war nach der Prüfung der Machbarkeit und nach Rücksprache mit zivilen Anbietern genehmigt worden, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Zusätzliche Leistungen wurden nicht erbracht.

Die Alp Drunen liegt in einem grossen Alpkessel unterhalb vom Drunengalm und Standhorn. Die Alp Obertal befindet sich weiter hinten im Tal, im Gebiet der Männlifluh. (sda)