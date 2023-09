Wallis ordnet Abschuss eines weiteren Wolfs an

Der Kanton Wallis hatte bereits im August den Abschuss eines Einzelwolfs in der Region Brigerberg-Ganter angeordnet. Zudem beantragte der Kanton Wallis beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) die Bewilligung zur Regulierung eines Wolfsrudels im Nanztal. Zwei weitere Wölfe wurden im Wallis im laufenden Jahr schon abgeschossen, einer im Goms und der andere in der Region Brigerberg-Ganter. (sda)

Die revidierte Bundesverordnung erlaubt den Abschuss eines Einzelwolfs, wenn dieser innerhalb von vier Monaten mindestens sechs Schafe oder Ziegen getötet hat. Vorher lag die Schwelle bei zehn getöteten Nutztieren. Der am Dienstag im Amtsblatt veröffentlichte Abschusserlass ist 60 Tage lang gültig, solange sich Nutztiere im Abschussperimeter befinden und das Schadenspotenzial weiter besteht.

Die Tiere hätten sich in geschützter Lage auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche sowie auf zwei nicht zumutbar schützbaren Alpen befunden, schreibt der Kanton in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Voraussetzungen für einen Abschuss seien somit gegeben.

Der Kanton Wallis hat den Abschuss eines Wolfes in der Region Ferpècle - Arolla angeordnet. Der Einzelwolf tötete elf Nutztiere, darunter ein Rind.

