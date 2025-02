Ai Weiwei wurde die Einreise in die Schweiz verweigert. Bild: keystone

Ai Weiwei wird Einreise in die Schweiz am Flughafen Zürich verweigert

Ai Weiwei wurde offenbar am Flughafen Zürich die Einreise in die Schweiz verweigert. Er hat gemäss in den sozialen Medien veröffentlichten Dokumenten kein Visum besessen.

«Das ist die Schweiz, nicht Portugal», soll ihm am Flughafen Zürich gesagt worden sein, schreibt der chinesische Künstler auf Instagram. Er werde die Nacht auf einer Bank verbringen und warte auf seine «Abschiebung» am nächsten Morgen. Laut den geposteten Dokumenten soll er am Dienstagmorgen früh nach London weitergereist sein.

Weiwei teilt dazu mehrere Dokumente als Beleg. Darauf ist unter anderem erkennbar, dass ihm die Einreise verweigert wurde, weil er kein Visum besessen hatte. Genauere Begründungen gehen nicht aus dem Beitrag hervor. Auf weiteren Videos und Bildern ist zu sehen, wie sich der chinesische Künstler innerhalb des Flughafens bewegt.

Der 67-jährige Menschenrechtler wurde wegen seiner gesellschafts- und regierungskritischen Kunstwerke in China früher bereits inhaftiert und durfte das Land längere Zeit nicht verlassen.

