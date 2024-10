Liechtensteiner ziehen an der Urne ihrem Landesradio den Stecker

Die Regierung stellte sich erfolglos gegen das Begehren. Sie zweifelt daran, dass ein Privatradio im Kleinststaat mit seinen 40'000 Einwohnern rentabel zu betreiben ist. «Bei Annahme der Initiative ist somit das Risiko gross, dass es in Zukunft überhaupt keinen liechtensteinischen Radiosender mehr geben wird», warnte die Regierung in der Abstimmungsbotschaft.

So erhalte der neue Privatsender Radio Alpin von Medienunternehmer Roger Schawinski, der ab 2025 in ganz Graubünden dreisprachig auf Sendung geht, mit 2,8 Millionen Franken jährlich deutlich weniger Subventionen als das öffentlich-rechtliche Radio Liechtenstein. Mit diesen Argumenten konnte die Kleinpartei die Mehrheit der Abstimmenden überzeugen.

Die liechtensteinische Stimmbevölkerung hat am Sonntag an der Urne dem öffentlich-rechtlichen Landessender Radio Liechtenstein den Stecker gezogen. Eine Volksinitiative, welche die staatlichen Gelder für Radio Liechtenstein streichen will, wurde angenommen.

Referendum der EDU erzwingt in Basel Abstimmung über den ESC-Kredit

Drei Tote in Wohnung in La Chaux-de-Fonds gefunden

In einer Wohnung in La Chaux-de-Fonds hat die Neuenburger Polizei am späteren Freitagnachmittag drei Personen tot aufgefunden. Sie waren als Bewohner gemeldet. Was zu ihrem Tod geführt hatte, war am Abend Gegenstand von Ermittlungen.