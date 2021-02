Was, wenn das Rahmenabkommen scheitert? Die SP hat konkrete Vorschläge

Was ist das Rahmenabkommen?

Im Moment bestehen die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU aus einem Netz von rund 20 zentralen bilateralen Abkommen und über 100 weiteren Abkommen. Das Rahmenabkommen soll dafür sorgen, dass die institutionellen Fragen künftig einheitlich und übergeordnet geregelt werden.

Das Abkommen, das die Schweiz und die EU in sechs Jahren ausgehandelt haben, beinhaltet unter anderem eine sogenannte dynamische Rechtsübernahme und einen Mechanismus zur Beilegung allfälliger Streitigkeiten zwischen Bern und Brüssel. Dafür soll ein Schiedsgericht geschaffen werden. Der Europä­ische Gerichtshof (EuGH) nimmt aber in Fragen des Marktzugangs eine verbindliche Rechtsauslegung vor. Das ist eine der zentralen Kritiken am Abkommen.

Umstritten sind zudem die Unionsbürgerrichtlinie, staatliche Beihilfen und flankierende Massnahmen. Hier will der Bundesrat von der EU Klärungen. Gelinge es dem Bundesrat, diese Bereiche zu immunisieren und damit dem Zugriff des EuGH zu entziehen, «wäre das ein Schritt in die richtige Richtung», sagt Mitte-Präsident Pfister.