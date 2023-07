Zwei Schweizer Alpinisten in den italienischen Alpen verschwunden

Mehr «Schweiz»

Die Suche nach zwei am Monte-Rosa-Massiv in Italien vermissten Schweizer Alpinisten ist am Mittwoch erfolglos geblieben. Sie sind seit Freitag verschwunden. Die Suchaktion soll am Donnerstag wieder aufgenommen werden, vor allem auf der piemontesischen Seite.

Blick vom Gornergrat ins Monte-Rosa-Massiv. Bild: sda

Die Suche erfolgte aus der Luft, wie die Guardia di Finanza auf Anfrage der italienischen Nachrichtenagentur Ansa mitteilte. Beteiligt waren die Bergrettung Cervinia und Alagna Valsesia sowie Rettungskräfte aus dem Aostatal.

Die beiden Alpinisten hätten am Freitag in die Hütte Capanna Margherita auf 4554 Metern über Meer auf der piemontesischen Seite des Massivs zurückkehren sollen. Alarm löste am Dienstag die Schweizer Bergrettung aus. (sda)