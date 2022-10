Im Jura gibt es heute einen Sommertag mit 25 °C – mitten im Oktober

In Bern, St.Gallen und Lausanne erreichte die Temperatur 21, in Luzern und Zürich 22 Grad. In Chur und Genf wurde es 24 Grad warm. Basel mass 23 Grad. In Lugano blieb es bei vergleichsweise bescheidenen 20 Grad.

Zu dem späten Sommer im Jura kam es dank ein wenig Südwestwind. Wie SFR Meteo anfügte, war es in Delsberg in der zweiten Oktoberhälfte seit 1959 erst ein Mal so warm. Auch sonst wurde es verbreitet aussergewöhnlich mild für die Jahreszeit. Messwerte zwischen 20 und 24 Grad waren keine Seltenheit.

Mitten im Oktober hat der jurassische Kantonshauptort Delsberg am Sonntag einen Sommertag erlebt. Am Nachmittag kletterte das Thermometer auf 25,1 Grad, wie der Wetterdienst MeteoNews mitteilte.

Duttis Unterwas­ser-Vorräte

Bereits vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs machte sich Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler Gedanken zur Sicherung der Landesversorgung. Seine Idee, Getreide und sonstige Lebensmittel in tonnenschweren «Konservendosen» in unseren Seen zu versenken, fand jedoch nicht nur Anhänger.

Im Herbst 1938 appellierte Gottlieb Duttweiler an die Schweizer Frauen: «Liebe Hausfrauen, kauft, wo ihr wollt – sogar im Konsumverein! – aber legt möglichst ansehnliche eigene Notvorräte an …» Dass für die Aufrüstung von Kriegsmaterial ein so viel grösserer Aufwand betrieben wurde, als für die in seinen Augen essenzielle Aufstockung von Lebensmittel, brachte den streitbaren Gründer der Migros in Rage. Und dies, obwohl am 1. April 1938 das Bundesgesetz zur Sicherstellung der Landesversorgung mit lebenswichtigen Gütern in Kraft getreten war.