Bundesrat will Frühpensionierten ans Portemonnaie – das löst Emotionen aus

Wer in die dritte Säule investiert, macht dies vor allem um den Lebensstandard im Alter halten zu können. Immerhin 44 Prozent geben aber auch Steuervorteile als Grund an. Diese sind mit ein Grund, weshalb sich die Befragten überhaupt mit ihrer Altersvorsorge befassen. Das ist interessant im Zusammenhang mit dem Sparpaket des Bundes. Der Bundesrat plant nämlich auch Zusatzeinnahmen: Der Kapitalbezug aus der 2. und 3. Säule soll stärker besteuert werden. Die Bürgerlichen bekämpfen diese Massnahme – ebenso die Versicherer. (aargauerzeitung.ch)

Die dritte Säule ist ein beliebtes Sparvehikel – auch weil damit Steuern gespart werden können. Rund 60 Prozent der Erwerbsbevölkerung zahlt in die dritte Säule ein, wobei es erhebliche Unterschiede gibt nach Alter und nach Einkommen. Der häufigste Grund, weshalb jemand nicht in die Säule 3a investiert, ist, dass schlichtweg das Geld dazu fehlt (68 Prozent).

Die Sotomo-Umfrage zeigt, dass rückblickend jede zweite pensionierte Person Entscheide im Bereich der Vorsorge bereut. 30 Prozent geben an, dass sie bedauern, zu spät oder zu wenig in die 3. Säule einbezahlt zu haben.

Die AHV (1. Säule) soll die Existenz sichern, die Pensionskasse (2. Säule) erlauben, den gewohnten Lebensstandard auch im Rentenalter zu halten. Glaubt die Bevölkerung an dieses Versprechen? Nur teilweise. Die Umfrage zeigt, dass 52 Prozent der Bevölkerung davon ausgeht, ihren Lebensstandard im Rentenalter halten zu können. Wobei Frauen dem Pensionsalter skeptischer entgegenblicken als Männer.

Interessant ist, dass sich 58 Prozent durch den Staat nur ungenügend abgesichert fühlen. Das gilt besonders auch für Personen, für die das staatliche Sicherheitsnetz in erster Linie konzipiert ist. 67 Prozent der Personen mit einem Einkommen von unter 4000 Franken fühlen sich in einer finanziellen Notlage nur unzureichend abgesichert. Aber selbst Personen mit einem Einkommen von über 10'000 Franken hadern mit dem staatlichen Sicherheitsnetz: 45 Prozent fühlen sich nicht genügend abgesichert.

Die Geldsorgen wirken sich auf die Gesundheit aus. 39 Prozent der Betroffenen schlafen schlechter, 38 Prozent fühlen sich ängstlich und ein Viertel kämpft mit Niedergeschlagenheit oder Reizbarkeit. Geldsorgen wirken sich auch auf die Beziehungen aus: Fast zwei Drittel der Befragten, die im letzten Jahr finanzielle Schwierigkeiten hatten, geben an, zumindest gelegentlich mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin über Geld gestritten zu haben.

Jeder dritte Befragte berichtet von Geldsorgen in den letzten zwölf Monaten. Bei Personen mit einem Einkommen von weniger als 4000 Franken pro Monat ist es gar mehr als jeder zweite. Frauen haben deutlich mehr Geldsorgen als Männer.

In Geldfragen besteht in der Schweiz ein Unterschied zwischen Frau und Mann.

In Geldfragen besteht in der Schweiz ein Unterschied zwischen Frau und Mann. Bild: Shutterstock

Auch in diesem Punkt gibt es Unterschiede je nach Alter und Geschlecht. Frauen geben sich im Schnitt beispielsweise mit 13'200 Franken zufrieden, während sich Männer erst ab 23'600 Franken sicher fühlen. Zudem geben ältere Personen eine höhere Sicherheitsschwelle an: Bei den Pensionierten liegt dieser Wert bei 63'300 Franken.

Die gute Nachricht ist: 77 Prozent der Schweizer Bevölkerung fühlen sich genügend bis sehr gut finanziell abgesichert. Das heisst aber auch, dass fast jeder vierten Person dieses Sicherheitsgefühl fehlt. In der Regel gilt: Je älter, je besser ausgebildet und je höher das Einkommen, desto besser die finanzielle Absicherung.

Einzahlungen in die 3. Säule verpasst

Fühlt sich die Schweizer Bevölkerung finanziell genügend abgesichert? Wie viel Erspartes braucht man, um sich sicher zu fühlen? Vier Erkenntnisse zum finanziellen Wohlbefinden der Schweizer Bevölkerung – und weshalb Frauen in Geldfragen anders ticken.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdient Elon – Verglichen zu Schweizer:innen

Sparen like a Pro: Diese 23 Leute machen es vor

Sparen like a Pro: Diese 23 Leute machen es vor

Blatten VS: So gewaltig ist das Ausmass des Gletscherabbruchs am Mittwoch

Am Mittwochnachmittag ist der Grossteil des Birchgletschers abgebrochen und ins Tal gestürzt. Bildaufnahmen zeigen das verheerende Ausmass der Naturkatastrophe.

Kurz nach dem Abbruch hatte der Führungsstab vermeldet, dass vermutlich Gebäude und Infrastruktur durch den Abbruch beschädigt worden seien.