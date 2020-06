Schweiz

Kokainfund in Schweizer Coop-Filialen



In Bananenkisten versteckt: 140 Kilo-Kokainfund in mehreren Coop-Filialen

Versteckt in Bananenschachtel, geliefert aus Holland: In mehreren Coop-Filialen in den Kantonen Glarus, Graubünden, St. Gallen und Tessin wurden rund 140 Kilo Kokain sichergestellt. Dies bestätigt die Bundesanwaltschaft gegenüber «20 Minuten».

Die Drogen waren den Kisten beigelegt worden. Nach einem ersten Fund in einer Coop-Filiale wurden Mitarbeitende weiterer Coop-Filialen angewiesen, alle Bananenkisten zu überprüfen. Der Wert der gefunden Drogen soll bei mehreren Millionen Franken liegen. Coop wollte den Fund nicht kommentieren.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass in Früchtelieferungen Drogen entdeckt werden. 2019 entdeckten Beamte in einem deutschen Aldi eine halbe Tonne Kokain im Wert von 25 Millionen Euro.

