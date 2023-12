Daniel H.: Der Mörder von Lucie tot in Gefängniszelle gefunden

Daniel H. während des Gerichtsprozesses (rechts). Er verstarb in der Nacht auf Donnerstag in seiner Zelle in der JVA Lenzburg (links). Bild: keystone

Mörder von Lucie tot in Gefängniszelle gefunden

In der Justiz- und Strafvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg AG ist in der Nacht auf Donnerstag ein 40-jähriger Gefangener in seiner Zelle verstorben. Es handelt sich dabei um Daniel H., den Mörder des 16-jährigen Au-Pairs Lucie Trezzini. Das bestätigte das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau gegenüber ArgoviaToday. Die Behörden gehen aufgrund der Umstände von einem Suizid aus. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Todesfall.

Klarheit soll eine Untersuchung der Rechtsmedizin bringen, wie das kantonale Departement Volkswirtschaft und Inneres am Freitag mitteilte.

Kerzen, Blumen und Briefe zum Gedenken an Lucie Trezzini, vor dem Haus, in dem sie umgebracht wurde. Rieden AG, 14. März 2009. Bild: KEYSTONE

Ein Fall, der die ganze Schweiz schockierte

Daniel H. hatte 2009 das 16-jährige Au-Pair Lucie Trezzini aus Freiburg in Rieden bei Baden ermordet. Unter dem Vorwand eines Model-Jobs hatte er sie am 4. März 2009 in seine Wohnung gelockt, wo er sie mit einer Hantelstange erschlagen hatte. Daraufhin schnitt er ihr mit einem Messer mehrmals die Kehle durch. Nachdem die Polizei ihn vier Tage später zur Verhaftung ausgeschrieben hatte, stellte er sich am folgenden Tag bei der Stadtpolizei Zürich.

Spätere Ermittlungen ergaben, dass Daniel H. vor der Bluttat mindestens 110 junge Frauen angesprochen hatte, wobei er stets vorgab, ein Model-Scout zu sein.

Das Bezirksgericht Baden verurteilte den Schweizer im Februar 2012 wegen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und ordnete seine ordentliche Verwahrung an. Auf Berufung der Staatsanwaltschaft und der Angehörigen sprach das Obergericht im Oktober 2012 eine lebenslange Verwahrung aus.

Lass dir helfen!

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

Keine Anzeichen einer Suizidalität

Der Tod von Daniel H. wurde am Donnerstamorgen von Vollzugsangestellten bei der Zellöffnung festgestellt. Laut Behörden habe es im Vorfeld gemäss ersten Abklärungen keine Anzeichen einer Suizidalität gegeben. Daniel H. habe sich seit einigen Jahren im Strafvollzug befunden. Der letzte Todesfall im Normalvollzug der Strafanstalt der JVA Lenzburg ereignete sich gemäss Behördenangaben im Jahr 2016, der letzte Suizid im Jahr 2012. (saw mit Material der Nachrichtenagentur sda)