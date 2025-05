Bild: keystone/watson

Abstimmung und Wahl: Die Resultate aus dem Kanton Thurgau live

Am 18. Mai 2025 wird im Kanton Thurgau abgestimmt. Auf nationaler Ebene gibt es zwar keine Vorlagen, dafür aber auf kantonaler. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Thurgau dazu.

Mehr «Schweiz»

Kanton Thurgau:

Abschaffung der Liegenschaftensteuer

Bild: Shutterstock

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Änderung des Steuergesetzes vom 14. August 2024 (Abschaffung der Liegenschaftensteuer) Ausgezählt: 0/80 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Änderung des Steuergesetzes vom 14. August 2024 (Abschaffung der Liegenschaftensteuer) Ausgezählt: 0/80 | Stand: 16:40 Gemeinde

Darum geht es: Der Kanton Thurgau erhebt auf den im Kanton gelegenen Grundstücken eine Liegenschaftensteuer. Sie beträgt 0,5 Promille des Steuerwertes. Steuerpflichtig ist, wer zu Beginn des Steuerjahres Eigentümerin oder Eigentümer oder Nutzniesserin oder Nutzniesser ist. Vom Ertrag fallen 57 Prozent an die Politischen Gemeinden und 43 Prozent an den Kanton. Der Grosse Rat hat eine Motion erheblich erklärt, welche die Abschaffung der Liegenschaftensteuer fordert. Der Grosse Rat verabschiedete am 14. August 2024 eine entsprechende Änderung des Steuergesetzes. Gegen diese Änderung wurde das Referendum ergriffen. Der Grosse Rat empfiehlt eine Annahme, der Regierungsrat empfiehlt eine Ablehnung der Vorlage.

Kanton Thurgau:

Ersatzwahl Regierungsrat



Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Darum geht es: Am 23. Januar 2025 ist Regierungsrätin Sonja Wiesmann im Amt verstorben. Nun hat der Regierungsrat den Termin für die Ersatzwahl auf den Sonntag, 18. Mai 2025, festgelegt. Der zweite Wahlgang für die Ersatzwahl eines Mitglieds des Regierungsrates würde am Sonntag, 15. Juni 2025, stattfinden. Als Wahlvorschlag ging bei der Staatskanzlei Thurgau Ruth Faller Graf ein. Die 55-jährige Juristin ist seit 2016 Präsidentin des Bezirksgerichts Kreuzlingen.

(ome)