Porsche, Pool & Partys: SBB-Angestellte finanzierten sich Luxus – mit Steuergeldern

Bub klaut Schoggi-Ei, danach entschuldigt er sich mit einem Brief – und schickt 10 Euro

Der 12-jährige Benjamin aus der Schweiz klaute Ende Mai in San Marino in einem Laden ein Schoggi-Ei. Er hatte kein Geld dabei und konnte das Ei nicht bezahlen. Also habe er es einfach eingesteckt. So beschreibt er seine Tat einige Wochen später in einem Brief, den er an den Ladenbesitzer schickte. Seinem Entschuldigungsschreiben legte er eine 10-Euro-Note bei und in krakeliger Kinderschrift beichtete er: «Es tut mir sehr Leid und ich weiss, dass das falsch ist.»