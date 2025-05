Am Wochenende wirds schön – die Schweizer Seen sind aber immer noch relativ kühl. Bild: KEYSTONE

Du willst dich am Wochenende abkühlen? Die Schweizer Seen sind immer noch relativ 🥶

Pünktlich zur Auffahrt kommt die Sonne hervor. Das schöne Wetter lädt natürlich zum Baden ein.

Doch welche Gewässer eignen sich bereits für einen Schwumm? Wir zeigen dir, was die aktuellen Wassertemperaturen in den jeweiligen Seen sind.

Eines vorweg: wirklich warm ist es noch nicht.

So sind die aktuellen Wassertemperaturen in den Schweizer Seen

Bern/Solothurn

Bielersee: 15 Grad

Brienzersee 14 Grad

Burgäschisee: 16 Grad

Thunersee: 15 Grad

Luzern/Aargau

Baldeggersee: 16 Grad

Hallwilersee: 16 Grad

Sempachersee: 16 Grad

St. Gallen/Thurgau/Schaffhausen

Bodensee: 16 Grad

Genf/Lausanne

Genfersee: 16 Grad

Graubünden

Silsersee: 6 Grad

Silvaplanersee: 6 Grad

St. Moritzersee: 7 Grad

Nid- und Obwalden

Alpnachersee 15 Grad

Sarnersee: 15 Grad

Schwyz/Uri

Lauerzersee: 15 Grad

Sihlsee: 11 Grad

Vierwaldstättersee: 15 Grad

Waadt/Freiburg/Neuenburg

Lac de Joux: 12 Grad

Murtensee: 16 Grad

Neuenburgersee: 16 Grad

Tessin

Lago Maggiore: 21 Grad

Zug

Ägerisee: 15 Grad

Zugersee: 16 Grad

Zürich

Greifensee: 17 Grad

Zürichsee: 17 Grad

Katzensee: 16 Grad

Lützelsee: 16 Grad

Mettmenhaslisee: 16 Grad

Pfäffikersee: 16 Grad

Türlersee: 16 Grad

Quelle: MeteoNews